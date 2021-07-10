فيديو | مسيرة لحركة فتح في رام الله دعما للقيادة والأسرى

وطن: نظمت حركة فتح مسيرة، وسط رام الله، اليوم السبت، بعنوان "إعلان الصمود لحماية قضيتنا وبرنامجنا الوطني وللالتفاف حول القيادة ودعما للاسرى".

وتم خلال المسيرة رفع رايات حركة فتح، وعلم فلسطيني، وصورا للرئيس محمود عباس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن المسيرة جاءت، "تأكيدا على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات".

وأكدت فتح أن المسيرة تأتي أيضا نصرة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من القدس، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم، واسنادا للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة له، أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن "تحدينا الأول هو مواجهة الاحتلال ولسنا راغبين بصراع ثانوي"، مضيفا "نحن في فتح مع الرأي الآخر ومع التعددية وجاهزون من أجل حمايتها".

وتابع "نقول للبعض اوقفوا هذه المهاترات وأهلًا بكم في الحوار ونحن جاهزون لتصويب أخطائنا".