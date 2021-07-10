اتفاقيات المياه الأردنية الإسرائيلية، علاقة تعاون محفوفة بالغدر

كتب: ناصر دمج

يستدل على وجود هذه الحقيقة، من عدة مؤشرات تؤكد على ثبات الخسران الأردني الاستراتيجي من علاقته السلمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، كمتغير ثابت ميز تلك العلاقة بينهما، لأنها لم تعد بأي نوع من أنواع المنافع على المملكة.

ولم يكن الإعلان الأخير، عن وجود تفاهم أردني إسرائيلي لشراء كميات من المياه العذبة من "إسرائيل" بمنأى عن هذه الخاصية، وهو التفاهم الذي سمعنا عنه للمرة الأولى من الصحفي الإسرائيلي "بارك رابيد" في تغريدة له على تويتر، وجاء فيها: "أن اجتماعاً تم بين نفتالي بينت والملك عبدالله، جرى الاتفاق على أن يبقى الاجتماع طي الكتمان"، وهو الذي خصص لبحث مسألة شراء المياه من "إسرائيل" لصالح الحكومة الأردنية.

لكن تم توظيفه مبكراً على نحو يخدم مآرب الحكومة الإسرائيلية الحالية، وألحق ضرراً بالغاً وكبيراً بالعرش الأردني، وذلك رغبة من "نفتالي بينت" بإظهار نفسه كصاحب مهارات موازية لمهارات نتنياهو، تدل على أن لديه القدره على مواصلة الاختراق للعالم العربي وتوقيع اتفاقيات زعماؤه.

وهذا يعني، بأن من الممكن أن يقوم "بينت" المسكون بتقليد الكبار، والخالي سجله الشخصي من أي إنجازات تذكر؛ بتقليد "إريك شارون" الذي عطل العمل باتفاق المياه الملحق باتفاقية وادي عربا في عام 1999م عندما أعلنت "إسرائيل" عن ذلك العام بأنه عام جفاف.

الخلفية الفكرية للغدر الإسرائيلي بالأردن

يمكن القول: بأن الأردن لم يجني أي فائدة تذكر من سلامه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلكَ نظراً للفوارقِ الاستراتيجيّةِ بينهما، بينما تم تحييد الأردن تمامً، وتم استخدامه كممر للوصول للعمق العربي دون أن يحصل على أي مقابل لذلك؛ و"إسرائيل" كانت على دراية عميقة بدوافع الأردن للسلام معها، ومنها رغبته بمقاسمتها منابع المياه العذبة التي تخضع لسيطرتها، لكن هذا الأمر تحول إلى أحد وسائل تعذيبه وزيادة شقاؤه المائي.

لهذا السببِ أستعجلَ الأردنُ أمرَه، في التوقيع على اتفاقِ سلامٍ كاملٍ مع "إسرائيلَ"، تحتَ وطأةِ ضغوطِ حاجتِه الملحةِ للمياهِ، بعد أنْ وضعَ الدارسونَ والباحثونَ في الأردنِ معطياتٍ مرعبةٍ عن مستقبلِ الأردنِ المائيّ أمامَ الملكِ "حسين بن طلال" رحمه الله، مؤكدينَ على إنَّ خطرَ جفافٍ مؤكدٍ سيحلُ على المملكةِ مع بدايةِ عام 2000م، ويعني ذلك بأنَّ إشكاليّةِ العطشِ الأردنيِّ مرشحة للتصعيدِ، وعليه فانَّ النظامَ الأردنيَّ مطالب بتهيئةِ نفسِهِ لمقابلةِ مشكلات كارثيّة مصاحبةٍ لهذا الخطرِ المحدقِ بالإنسانِ الأردنيَّ.

وعليْهِ، أصبحَ هذا الملفُ بمثابةِ الدافعِ الرئيسِ للملكِ للإسراعِ بالتوقيعِ على معاهدةِ (وادي عربا)، وبينت المعطياتُ التي دفعَ بها إلى مكتبِ الملكِ حسين بأنَّ الأردن، يستهلكُ من المياهِ سنويا ً 900 مليون متر مكعب، يتوفرُ منها لديهِ 650 مليون متر مكعب، يعني هذا بأنَّ عجزاً سنوياً مقدارُهُ 250 مليون متر مكعب سيعاني منه الأردن، دون أي بارقة أمل في الحلِ، وهذا الفرقُ مرشحٌ للزيادةِ نظراً للنموِ الطبيعيِّ في تعدادِ سكانِ الأردنِ، مضافٌ إليهِ معدلاتِ الاستهلاكِ المصاحبةِ للإنتاجِ الزراعيِّ والصناعيِّ، بناءٌ عليهِ صممَ الخبراءُ الأردنيونَ فائدتَهم من اتفاقيةِ السّلامِ مع "إسرائيلَ" في موضوع ِالمياهِ وفقاً للتصورِ التالي:-

1- يعوضُ النقصُ المائيُّ بحصولِ الأردنِ، على 200مليون متر مكعبٍ من مياهِ نهرِ الأردنِ بواسطةِ سدٍ تحويليٍّ يقامُ في وقتٍ لاحقٍ.

2- يحصلُ على 50 مليون متر مكعبٍ من بحيرةِ طبريا بواسطةِ أنبوبٍ فولاذيٍّ يصبُ في قناةِ الملكِ حسين في الأغوارِ الشّماليّةِ.

على هذهِ الخلفيّةِ دفعَ الأردنُ بأسبابِهِ الذّاتيّةِ وبدوافعَ الآخرينَ الموضوعيّةِ، إلى وادي عربا وهو ينشدُ الحلَ لإشكاليّةِ العطشِ، التي ستهددُ الوجودَ الأردنيَّ ككيانٍ مستقلٍ بشكلٍ فعليٍّ لا تخميني، لكنَّ النّتيجةَ كانت مخيبةً لأمالِهِ ومثيرةٍ لسخريةِ الآخرينَ من ما تم.

يعني ذلك بأنّ تجربة السلامِ الأردنيِّ الإسرائيلي، لم تلامس حدود علاقةِ السلام النموذجيّة بين الخصوم السابقين، المبنية على التعاون والانفتاح، فتوقفت عند حدود التوقيعِ على الصّيغِ القانونيّةِ للاتفاقاتِ وتبادلِ السّفراءِ، ولم نجد أيِّ مستوى تعاونيِّ جدي اقتصاديٍّ أو سياسيٍّ، وعلى الصعيدينِ الرسميّ والشعبيّ

ويعود مرد ذلك للسياسات الإسرائيلية العدوانية، المصرة على حرمان الأردن من حقه الطبيعي في مياه حوض اليرموك، ونهرالأردن الذي يفقد 85% من مدخوله من المياه عن طريق التبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، والتلويح بخطط الوطن البديل، بل والمساس بأمن وسلامة الأردن.

الاحتياج المائي، تهديد وجودي للأردن

يعد الأردن من أفقر دول العالم مائياً، وتصل المياه إلى البيوت في الأردن بمعدل مرة في الأسبوع كحد أقصى؛ لهذا صب جل اهتمامه على كيفية الاستفاده من سلامه مع "إسرائيل" في هذا المجال أكثر من سواه، لكن سرعان ما اتضح بأن ظنه لم يكن في محله، وأن تعويله على التعاون الإسرائيلي معه في هذا المضمار ذهب أدراج الرياح، وحدث ذلك في عام 1999م، الذي اعتبرته دولة الاحتلال الإسرائيلي عاماً جافاً وكارثياً كما ذكرت.

وبسببِ ذلك قررت "إسرائيل" ومن جانبٍ واحدٍ وقفِ العملِ بالملحقِ المائيّ المضافِ لاتفاقيّةِ وادي عربا؛ وكأنِّ الجّفافَ أصابَ "إسرائيلَ" لوحدِها في ذاكَ العام، دوناً عن دولِ المنطقةِ، وخاصة ومناطق السلطةِ الوطنية الفلسطينيّةِ، علماً إنّهُ كان بإمكانِ "إسرائيلُ" أن تخفضَ من معدلاتِ الاستهلاكِ الفرديِّ للإسرائيلييّنَ من أجلِ هذا الاستحقاقِ أمامَ الأردنِ والذي يفوقُ معدلَ استهلاكِ الفردِ الأردنيِّ أو الفلسطينيِّ باثنيّ عشرَ ضعفاً، أي أنِّ الفردَ الإسرائيليَّ يستهلكُ من المياهِ ما مقدارُه 120 لترَ يومياً، مقابلَ 12 لتر يستهلكَها الفردُ العربيُّ في الأردنِ ومناطقَ السلطةِ الفلسطينيّةِ يومياً.

الاحتياج المائي، تهديد وجودي لـ"إسرائيل" أيضاً

إمكانية الاتفاقِ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حولَ تقاسم المياه على نحو عادل مسألة غير ممكنة، وضمن هذه الرؤيا تدير علاقتها المائية مع الأردن وغيره من دول الجوار والسلطة الوطنية الفلسطينية، باتفاق وبدون اتفاق.

فقبلُ انتهاءِ موسمُ شتاءِ عام 1999م، أعلنتْ "إسرائيلُ" عن تعرضِها لخطر الجّفافِ المحدق، وأتبعت ذلك بمجموعةٍ من الإجراءاتِ التي تؤكدُ الإعلانَ، علماً أن معدلاتِ الاستهلاكِ الإسرائيليِّ العام لم تتأثرْ، ولم ترفعْ سعرَ الاستهلاكِ المنزليِّ للمياهِ، واعتماداً على ذلكَ سمحتْ "إسرائيلُ" لنفسِها باتّخاذِ مجموعةٍ من الإجراءاتِ التقليصيّةِ ذاتِ الطّابعِ السياسيِّ لا المحليِّ، أبرزُها وأهمُها على وجهِ الإطلاقِ قرارُ الحكومةِ الإسرائيليّةِ تعليقُ العملِ بالملحقِ المائيِّ المرفقِ باتّفاقيةِ وادي عربا، ولم تفلحْ الحواراتُ التي تبعتْ ذلك بينَ وزارةِ الريِّ الأردنيّةِ، و وزارةِ البنيّةِ التحتيّةِ بقيادة "إريك شارون" ومصلحةِ مياهِ "إسرائيلَ"، في التغلبِ على هذهِ المشكلةِ بسببِ التّعنتِ الإسرائيليِّ، واتبعتْ ذلكَ حكومةُ اليمينِ في "إسرائيلَ" ضخَ كميةِ مياهٍ ملوّثةٍ من بحيرةِ طبريا، إلى قناةِ الملكِ حسين ما أدى إلى تسمّمِ سكان العاصمةِ الأردنيّةِ عمان، ما زادَ من إحراجِ العرشِ أمامَ المواطنِ الأردنيِّ، الذي لم يفهمْ في حينِهِ دوافعَ ومسبباتِ التّصرفِ الإسرائيليِّ، وأخيراً أعلنتْ "إسرائيلُ" عن قرارِها بعدمِ تحويلِ الكميّةِ المتّفقِ عليها من بحيرةِ طبريا إلى الأردنِ، وقد تزامنَ ذلكَ مع وفاةِ الملكِ الّذي تشاجرَ مراراً مع نتنياهو حولَ هذا الأمرُ، دونَ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ بأنَّ الأردنَ، تعرضَ لنفسِ كارثةِ جفافِ عام 1999م.

هكذا وجدَ الملكُ "عبدَ اللهِ الثانيّ" نفسَه حينها، أمامَ تحدٍ من الممكنِ أن يعصفَ بالبلادِ نحوَ كارثةٍ من غيِر الممكنِ التّكهنِ بنتائجِها، وبهذا أصبحَ لا مفرَ أمامَ الأردن من العودةِ للخيارِ العربيِّ للمساعدةِ في التّغلبِ على هذهِ المشكلةِ، وعن ذلكَ لم يكنْ الرئيسُ حافظَ الأسدِ ببعيدٍ، الذي ربطتْهُ بالعاهلِ الأردنيِّ الراحلِ علاقاتٌ سيئةٌ تماماً، فوجدَ بوفاتِه فرصةً حقيقيّةَ لإعادةِ الأردنِ إلى الجانبِ السّوريِّ من جديد، واستخدمَ الأسدُ كاملَ مكرِهِ ودهائِهِ السياسييّنَ في التعاملِ مع الملكِ الجّديدِ، ومع ظروفِ الأردنِ الجديدةِ والصّعبةِ تماماً.

فقررَ (الأسدُ الأبُ) منحَ الأردنِ ما حرمتْهُ منهُ "إسرائيلَ"، وبمزيد من الحنانِ أصغى الرئيسُ السوريُّ لمطالبَ الأردنِ الكثيرةِ خلالَ زيارةِ الملكِ الجّديدِ لسوريا التي أجيبَ فيهِ مطلبَه الرئيسَ وهو (الماءُ) وعلى الفورِ قررَ الرئيسُ الأسدُ تحويلَ 9 ملاييّنَ مترَ مكعبٍ من مياهِ سدِ درعا للأردنِ.

إلى ذلكِ أمرَ الأسدِ بتنفيذِ اتّفاقيّةِ (سدِ الوحدةِ) الموقعةَ عام 1987م، بين البلدينِ، والتي بموجبِها ستحصلُ سوريا على حقِ تصريفِ كاملِ مياهِ الينابيعَ التي تقعُ على ارتفاعِ 250م، في الجزءِ الشّرقيِّ من هضبةِ الجولانِ، وينالُ حريّةَ تصريفِ ينابيعَ القاعِ وكل ما هو تحتَ منسوبِ 250 م، وينالُ الأردنُ 25% من طاقةِ كهرباءِ السّدِ المأمولِ، وتنالُ سوريا 75% من طاقتِهِ الكهربائيّةِ، وينالُ الأردنُ كاملَ المياهِ المخزنةِ في السّدِ نفسِهِ، رغمَ محدوديّةِ قدراتِ هذا المشروعِ في الحدِّ من أزمةِ العطشِ الأردنيّةِ، إلّا أنّهُ سيساهمُ في لجمِ حدةِ الحاجةِ الأردنيّةِ لإسرائيلَ، التي تهدفُ، إلى إملاءِ شروطِها السّياسيّةِ القاهرةِ على الأردنِ، وبذلكَ يكونُ قد أضيفَ لونٌ جديدٌ إلى رقعةِ الاشتباكِ البانوراميِّ لمعضلةِ المياهِ في المنطقةِ الّتي من المرجحِ أن تساهمَ في السنواتِ القادمةِ بإشعالِ نارِ الحربِ بينَ نفسِ الإطرافِ على عكسِ وظائفِها الفيزيائيّةِ في إخمادِ النّيرانِ، لكنْ في هذهِ المنطقةِ يبدو كلُّ شئٍ جائزٍ، انسجاما ًمع استثنائيّةِ وغرابة ِهذا الصراع.

خلاصة:

الأردن كدولة مطالب بالبحث عن بدائل تحرره من القيود المائية الإسرائيلية، ومنها الشروع بثورة مشاريع تحلية لمياه البحر الأحمر، لاستخدامها في الزراعة والري، وإعادة بناء وتمديد شبكات المياه العابرة للقطر الأردني، وفصل الخطوط المخصصة للزراعة عن المخصصة للشرب والاستخدام المنزلي، وعلى الحكومة أن تقوم بنقل مياه حوض الديسي، وهو حوض مياه على الحدود الأردنية السعودية وملكية مخزونه من المياه مشتركة بين الأردن والسعودية، إلى عمان.

حيث بينت الدراسات التي أجرتها الحكومة الأردنية نفسها، أن بالإمكان ضخ مئة مليون متر مكعب من المياه سنوياً من حوض الديسي إلى عمان، حيث ستستفيد مستقبلا باقي المحافظات الأردنية من توقف إمداد عمان بمياه الشمال.

والبدء بمشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، واستخدام الفرق في منسوب المياه وهو 400 متر في توليد الطاقة وتحلية المياه، وهذا سيؤمن للأردن 550 مليون متر مكعب من المياه.