مستوطنون يدعون إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة في حمامات المالح في الأغوار الشمالية

وطن: أفاد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس أن مستوطنين دعوا اليوم السبت إلى إقامة بؤرة استيطانية في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وذكر بشارات في حديث لـ وطن أن مستوطنين نشروا دعوات لإقامة بؤرة استيطانية "علوت أليهو" بمعنى الصعود إليها.

وبحسب ما ترجمته وطن من الدعوة فقد ظهر في الدعوة"اسرائيل تنادينا، للصعود لنقطة جديدة في شمال وادي الأردن، ووجهت الدعوة لكل من يريد من العائلات والشباب والصبايا،وذلك يوم السبت القادم أول الشهر".