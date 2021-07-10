الاحتلال يجدد تهديده لأهالي خربة حمصة ويمنعهم من إعادة البناء فيها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم خربة حمصة في الأغوار الشمالية وأبلغت أهالي الخربة أنهم ممنوعون من إعادة البناء في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بالخربة أن ضابط كبير في جيش الاحتلال اقتحم التجمع الذي تم تهجير مواطنين حمصة منه، وقام بإبلاغ العائلات بانهم ممنوعون من البناء في المنطقة وأن عليهم التوجه إلى عين شبلي.

وأضافت المصادر "حدثت مشادات كلامية بيننا وبين جيش الاحتلال وغادروا باتجاه مكان الهدم داخل خربة حمصة ولا زالوا هناك" حتى إعداد الخبر .