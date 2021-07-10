بالصور .. أهالي كفر عقب يعتصمون أمام مصلحة المياه احتجاجاً على انقطاع المياه

وطن: اعتصم العشرات من أهالي بلدة كفر عقب صباح اليوم ، أمام مقر مصلحة مياه محافظة القدس احتجاجاً على انقطاع المياه عن المنطقة.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها"كفر عقب حي مقدسي ونرفض قطع الماء عنها بتاتاً " مطالبين بتوفير المياه للمنطة أسوة ببقية بلدات وأحياء القدس المحتلة.

يُذكر أن أهالي بلدة كفر يعانون من مشكلة انقطاع المياه منذ بدء الصيف.

وكانت شبكة وطن الاعلامية قد تابعت القضية عبر برنامج "شد حيلك يا وطن " الذي تقدمه الزميلة ريم العمري للمزيد اضغط هنا