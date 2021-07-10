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مسؤول بالصحة: جميع الإصابات بطفرة "دلتا " طفيفة و لم يدخل المشفى سوى حالتين فقط

10.07.2021 09:13 AM
مسؤول بالصحة: جميع الإصابات بطفرة &quot;دلتا &quot; طفيفة و لم يدخل المشفى سوى حالتين فقط

وطن: أكد عفيف عطاونة مسؤول ملف كورونا جنوب الضفة الغربية اليوم السبت، ان الحالة الوبائية في الضفة المحتلة لازالت مستقرة نسبياً ، ولكن بحذر شديد خاصة في ظل وجود فيروس "دلتا" سريع الانتشار .

وعبر عطاونة عن خشيته من انتشار الفيروس خلال الايام القادمة ، مشيراً الى ان الصحة تتابع الموضوع بهدوء وسط تحذيرات للمواطنين بأنهم قادرين على إنهاء الوباء بأخذ اللقاح في جميع مديرات الصحة وحتى نصل الى المناعة المجتمعية .

وبشأن الحالة الصحية للمصابين بطفرة "دلتا" ، قال ان جميع من تم تسجيلهم بطفرة "دلتا " اصابتهم طفيفة ولم يدخل المشفى سوى حالتين فقط وتعافتا بشكل كامل  مشيراً الى انه يتم حجر كافة الحالات التي يتم تشخص اصابات بطفرة دلتا .

"صوت فلسطين"

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