مسؤول بالصحة: جميع الإصابات بطفرة "دلتا " طفيفة و لم يدخل المشفى سوى حالتين فقط

وطن: أكد عفيف عطاونة مسؤول ملف كورونا جنوب الضفة الغربية اليوم السبت، ان الحالة الوبائية في الضفة المحتلة لازالت مستقرة نسبياً ، ولكن بحذر شديد خاصة في ظل وجود فيروس "دلتا" سريع الانتشار .

وعبر عطاونة عن خشيته من انتشار الفيروس خلال الايام القادمة ، مشيراً الى ان الصحة تتابع الموضوع بهدوء وسط تحذيرات للمواطنين بأنهم قادرين على إنهاء الوباء بأخذ اللقاح في جميع مديرات الصحة وحتى نصل الى المناعة المجتمعية .

وبشأن الحالة الصحية للمصابين بطفرة "دلتا" ، قال ان جميع من تم تسجيلهم بطفرة "دلتا " اصابتهم طفيفة ولم يدخل المشفى سوى حالتين فقط وتعافتا بشكل كامل مشيراً الى انه يتم حجر كافة الحالات التي يتم تشخص اصابات بطفرة دلتا .

"صوت فلسطين"