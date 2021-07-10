مقتل رجل وشقيقته من قرية إبطن شمال حيفا

وطن: قُتل رجل وشقيقته في أعقاب شجار وقع في قرية إبطن شمال شرقي حيفا، فجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر طبية أن القتيل يبلغ من العمر 56 عامًا، وتعرض لإطلاق نار في أعقاب شجار في القرية، فيما قتلت شقيقته نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، بالإضافة إلى سيدة تعرضت لإطلاق نار (43 عامًا) ووصفت إصابتها بالمتوسطة، ونقلت إلى مستشفى في حيفا.

وأوضحت المصادر الطبية أنها أعلنت وفاة الرجل في المكان، فيما أعلنت عن وفاة شقيقته في المستشفى في حيفا، والتي أكدت المصادر أنها تعرضت للضرب والاعتداء الجسدي العنيف، وتوفيت نتيجة ذلك.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها تحقق في خلفية الجريمة، وأنها تبحث عن المنفذين.

"موقع48"