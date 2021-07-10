استئصال كلية وطحال الشاب الرجبي برصاصة احتلال أصابت ظهره

وطن:استُئصل للشاب حربي نضال الرجبي (18 عاماً) الكلية والطحال بعد رصاصة أطلقتها قوات الاحتلال أصابت ظهره خلال سيره في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وكان الرجبي ليلة أمس، 9 تموز/ يوليو، في طريقه لأداء الصلاة في المسجد عند اقتحام قوات الاحتلال الشارع حي "بئر أيوب" وإطلاق الرصاص الحيّ بصورة عشوائية في المكان، وإصابته في ظهره.

ونُقل الشاب إلى مستشفى المقاصد وأدخل مباشرة إلى غرفة العمليات، واستمرت عمليته ثلاث ساعات، فقد على إثرها أجزاء من جسده.

لاحقاً، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد، وقامت بتفقد طوابقه، للبحث عن المصاب وطالبت الشرطة بالرصاصة التي أصابته.

وهدمت قوات الاحتلال قبل عدة أيام المنشأة التجارية للمواطن نضال الرجبي، والد الشاب المصاب، في حي البستان في سلوان.

والشاب حربي الرجبي، هو مريض بالسكري، وتعرض للاعتقال عدة مرات والضرب المبرح، آخرها الشهر الماضي، وأُبعد عن القدس القديمة، كما اعتقل عام 2018 وتعرض لتحقيقات قاسية ثم أُفرج عنه بشرط الإبعاد عن مكان سكنه في سلوان، وفرض عليه الحبس المنزلي.