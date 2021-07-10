حالة الطقس: أجواء حارة ولا تغير على درجات الحرارة

وطن:افادت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و لايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة لطيفا معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .