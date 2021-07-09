مواجهات عنيفة في حي بئر أيوب بسلوان

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، مساء الجمعة، في حي بئر أيوب ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في حي بئر أيوب بعد إحراق عمود كاميرات مراقبة لقوات الاحتلال.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي صوب الشبان، خلال المواجهات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب وانتشرت في الشوارع والأزقة ولاحقت الشبان.

وتصدى الشبان للقوات باطلاق المفرقعات بكثافة، وتجددت المواجهات في المكان عقب حضور سيارة الاطفاء لإخماد الحريق في عمود كاميرات المراقبة.