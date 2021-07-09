روسيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع العام

وطن: سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 25 ألفا و766 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ الثاني من يناير الماضي، بينما تتزايد المخاوف في البلاد من تفاقم الوباء.

وتجد السلطات الروسية، صعوبة في وقف تصاعد حاد في الإصابات يُنحى باللائمة فيه على السلالة المتحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا".

ويسعى المسؤولون لتشجيع الروس أو حتى دفعهم للتطعيم منذ بداية الزيادات الحادة في الإصابات، الشهر الماضي.

وكان الإقبال على التطعيم ضد الفيروس ضعيفا في روسيا، لكن السلطات تقول إنه ارتفع الآن بشكل كبير.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة الفعالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى، وهذه هي الفكرة المثالية. لكن الواقع يقول إن تحقيق هذا أمر صعب".

وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالى 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكر فريق العمل الروسي المعني بمكافحة فيروس كورونا، أن 726شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويوشك هذا العدد من الضحايا أن يكون رقما قياسيا للوفيات اليومية، وأضاف الفريق أن إجمالي الوفيات قفز إلى 141 ألفا و501.

في المقابل، تحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل، وتقول إن روسيا سجلت ما يقارب 270 ألف وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" من أبريل 2020 إلى أبريل 2021.

وسجلت روسيا خمسة ملايين و733218 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي قبل 18 شهرا.