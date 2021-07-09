المنتخب الوطني في المجموعة السادسة لتصفيات أسيا الأولمبية

وطن: اوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس أسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا في طاجيكستان، المنتخب الوطني الفلسطيني ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخبي الأردن، وتركمنستان.

ومن المنتظر أن تقام منافسات تصفيات مجموعة الوطني خلال الفترة من 23 اكتوبر القادم، ولغاية 27 من نفس الشهر، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سوريا، وقطر، واليمن، وسريلانكا (مكان الاستضافة قطر)

المجموعة الثانية: إيران، وطاجيكستان، ونيبال، ولبنان (مكان الاستضافة طاجيكستان)

المجموعة الثالثة: العراق، والبحرين، وأفغانستان، وجزر المالديف (مكان الاستضافة البحرين)

المجموعة الرابعة: السعودية، وبنجلاديش، والكويت، وأوزبكستان (مكان الاستضافة الكويت)

المجموعة الخامسة: الإمارات، وعُمان، والهند، وقيرغيزستان (مكان الاستضافة الإمارات)

المجموعة السادسة: الأردن، وفلسطين، وتركمانستان (مكان الاستضافة الأردن).

وحسب نظام التصفيات يتأهل أول كل مجموعة للبطولة الآسيوية مباشرة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حائزة على المركز الثاني من المجموعات الستة.