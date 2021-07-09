تعرف على أحدث حاسب لوحي متطور من "هواوي"

وطن: نشرت شركة هواوي تفاصيلا جديدة عن حاسبها اللوحي الأحدث المتوقع أن ينافس أجهزة شركتي سامسونغ وآبل العالميتين من ذات الفئة.

وجاء حاسب Huawei MatePad 11 بهيكل معدني وبلاستيكي وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

وجهزت هواوي الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 276 شمعة/م.

ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 5G الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

والحاسب به كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل تتعامل مع تقنيات HDR وتوثق فيديوهات 4Kبمعدل 30 إطارا في الثانية، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وبه قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.