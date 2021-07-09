الاتحاد العام للمرأة يدين اعتقال شذى عودة

وطن: دان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال على الاعتقال الغير قانوني بحق المناضلة "شذى عودة"، المديرة العامة في اتحاد لجان العمل الصحي، وقيامه بإغلاق مكتب العمل الصحي لمدة ستة أشهر.

وقال اتحاد المرأة الفلسطينية، في بيانٍ له، إن سياسة الاحتلال، تعبر عن سياسة منهجية مستمرة ضد المؤسسات الصحية والزراعية، وتعمده تقويضها، لمنع استفادة المجتمع الفلسطيني من الخدمات الصحية والزراعية التي يقدمها.

واعتبر الاتحاد، أن ما جرى، يعبر عن السياسة العنصرية لدولة الاحتلال المتعددة الاشكال كالتطهير العرقي وهدم البيوت والتهجير القسري وتضييق عمل المؤسسات الخدماتية وخاصة في المناطق المصنفة (سي) التي يسيطر عليها الاحتلال وهي المناطق الاكثر احتياجا للخدمات الصحية.

ونوه الإتحاد، إلى الفترة التي تشهد عودة انتشار وباء الكرونا في العالم ومخاطره المتفاقمة، وازدياد الحاجة الى ضمان الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.

وحمل الاتحاد العام للمرأة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة "شذى عودة"، محذراً من تعرض حياتها للخطر.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، للإفراج الفوري عن عودة، وإجباره على وقف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، ومطالبته وقف الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني.