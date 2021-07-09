إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن جيش الاحتلال اقتحم منازل المواطنين واعتلى أسطح بعضها واستخدمها لقناصته الذين أطلقوا النار صوب الشبان.

وتابع أن المسيرة جاءت اليوم تنديدا بجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس وحمصة في الأغوار الشمالية، موجها التحية للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بأمعائه الخاوية على الاحتلال.