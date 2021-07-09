تشييع أحمد جبريل في دمشق
09.07.2021 04:00 PM
وطن: شيّع الالاف ظهر اليوم القائد أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، في جنازة رسمية وشعبية حاشدة.
ونعت الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" أمينها العام أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق.
وأحمد جبريل، من مواليد عام 1938، أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، لإيمانه بـ"الكفاح المسلح لتحرير فلسطين".
و"قامت الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها "عملية الطائرات الشراعية" الشهيرة عام 1987.