تشييع أحمد جبريل في دمشق

وطن: شيّع الالاف ظهر اليوم القائد أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، في جنازة رسمية وشعبية حاشدة.

ونعت ​الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة" أمينها العام ​أحمد جبريل​ "أبو جهاد" الذي وافته ​المنية​ يوم الأربعاء الماضي، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية ​دمشق​.

وأحمد جبريل، من مواليد عام 1938، أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، لإيمانه بـ"الكفاح المسلح لتحرير فلسطين".

و"قامت الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها "عملية الطائرات الشراعية" الشهيرة عام 1987.