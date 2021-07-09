الصحة: 81 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة دون أي وفاة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، الخليل 2، قطاع غزة 73".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 2، الخليل 2، قطاع غزة 148".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 541,515 بينهم 388,876 تلقوا الجرعتين من اللقاح.