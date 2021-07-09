إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح

وطن: أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، باغلاق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم منذ ساعات الصباح بإغلاق كافة الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل صبيح تمهيداً لمنع المواطنين من الوصول إلى الجبل.