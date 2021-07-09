عدنان الصباح يكتب لوطن .. ما بعد الصعود على السلم

يمكن لأي كان على وجه الأرض الفلسطينية ومن أي موقع كان ان يلقي حجرا في البئر كيفما اتفق فهل يمكن للعاقلين ان يعاودوا إخراج الحجر, فلا احد يمكنه اليوم ان يعيد لنا نزار بنات لا ممن يحتجون ولا من المتهمين بغيابه فكل ما في الامر أننا خسرنا نزار بنات وكسبنا الفجيعة ليس بنزار فقط ولكن فجيعتنا بالحريات ووضعنا على سكة القطار عربات من عجل واحد كل يجري الى مبتغاه دون حاجته للعجل الآخر ولن تستقيم سكة الا اذا توحد قطبيها ليس بالتطابق ولكن بالتكامل فعجل اليمين يحمي اليمين تماما كما يفعل عجل اليسار وليس بإمكان جهة ان تقوم بمهام الاخرى بنفس الوقت الذي ينبغي عليها ان تقوم بمهامها نفسها.

نحن بحاجة الى العجلتين معا لكي تتكامل صورتنا و رؤيتنا واهدافنا أيا كانت الجهات التي سنأتي إليها منها ففي غزة ترفع المقاومة اليوم رايات نصر ووحدة لم نعهدها من قبل وينشغل العالم بحكايتنا هناك ومعها حكاياتنا في كل بقاع فلسطين فلم تسقط بعض ورقة الوحدة الوطنية العظيمة التي جسدتها مسيرة الأحد عشر يوما منذ اا أيار 2021 الا حين وجدنا أنفسنا أسرى لدم رجل قال ما أراد ان يقول، أكان ينبغي لهذا القول ان يأتي ام لم يكن ففي كل الحالات كان قولا لا علاقة له بالدم وبالتالي فإن النهاية كانت فجيعة لكل فلسطيني على أي جهة اصطف فقد سقطت شعارات حط السيف قبال السيف وغابت شعارات الكفاح والوحدة والنهوض الوطني العظيم وحل مكانها شعارات جديدة ابسطها ارحل بل ولغة جديدة احتج عليها من رأى فيها خروجا عن المألوف والعرف والأخلاق وقال من يؤيدها ان الحالة بالإجمال اسقطت اخلاق اللغة وصار الهتاف اسفل من مرحلته ولم يعد لنا ستر نستخدمه لنخفي عيوبنا بل بتنا عراة أمام جميع جهات الأرض وناسها.

هل سنصل الى ثورة شعبية عارمة كما يريد البعض تطيح بكل النظام السياسي وهل حالنا يشبه حال الدول العربية التي رفعت شعار " ارحل " ونجحت بتحقيقه ام ان هناك ما يختلف جذريا، فالأنظمة التي سقطت في مصر وتونس لم تكن ترتكز على أي قاعدة او أي مشروعية احتفظت بها ولا زالت منذ اكثر من نصف قرن كما هو الحال في بلادنا فلسطين فعلى صعيد منظمة التحرير تتمترس فصائل عديدة معتمدة على رصيد من الفعل الثوري لا ينكره احد رغم ان الزمن قد مضى بعيدا وبالمقابل هناك قوى فاعلة على الأرض اليوم وبحق لا زالت خارج هذه المؤسسة الاكبر قوة تمثيلية للشعب الفلسطيني حتى اليوم بمعنى ان هناك قوى في المنظمة وقوى خارج المنظمة ... رسميا المنظمة ومعارضي المنظمة وهذا ينسحب ايضا على السلطة التي تقودها فتح ومعها بعض الفصائل وفي خارجها قوى معارضة رغم انها مشاركة في سلطة المنظمة والى جانبها حراكات صغيرة ناشئة تصعد رويدا رويدا لتشكل معارضة جديدة وغير رسمية.

المشهد الفلسطيني شديد التعقيد ومعارضي المنظمة والسلطة يجدون انفسهم امام قوى نفسها تشاركهم المعارضة ضد السلطة بخجل وتمتنع عن هذه المعارضة ضد المنظمة بل وتصطف الى جانب القيادة الرسمية للمنظمة دفاعا عنها بكل السبل, الذين يعارضون المنظمة ويسعون لإعادة بنائها يكتفون اليوم بما حققوا من مكاسب شعبية عبر الفعل المقاوم ومكانة غزة لدى الشعب الفلسطيني بأسره خصوصا بعد 11 ايار 2021 والذين يعارضون السلطة يمكن تقسيمهم الى عدة اقسام: القسم الاول معارضي المنظمة وتمثلهم حماس الراغبة بالسلطة وتسعى للمشاركة بها بل والسيطرة عليها، والمتعففين عن السلطة كالجهاد الإسلامي التي لا ترى في السلطة أي مكاسب وبالتالي تترفع عن المشاركة بها او حتى الاهتمام بمكوناتها وتركيبتها وإن كانت تعترض دائما على أدائها السياسي والكفاحي، والقسم الثاني يأتي من فصائل منظمة التحرير التي شارك بعضها بحكومات السلطة مرارا كالجبهة الديمقراطية وفدا وحزب الشعب والنضال او انها استنكفت عن أي مشاركة كالجبهة الشعبية او المعترضة اصلا على مشروع أوسلو والسلطة من قوى أخرى كالصاعقة والقيادة العامة وحزب التحرير، والقسم الثالث هم الحراكات الجديدة والتي جعلت منهم التشكيلات الانتخابية وانتظام الكتل وإعلانها قبل إلغاء الانتخابات قوى موجودة على الارض تحاول ان تجد لها موطئ قدم حقيقي في الحياة السياسية الفلسطينية والتي جاء منها شخصيا المرحوم نزار بنات.

لم تكن فتح خارج أنشطة الاحتجاج على مقتل نزار بنات بل الكثير من نشطائها عبروا عن احتجاجهم بشكل يفوق بعض المعارضين الدائمين للسلطة وبالتالي لا يمكن ولا يجوز فصل فتح عن حركة الاحتجاج الشعبي وهذا ينبغي ان ينتج عنه مشاركتها ليس في الانشطة فقط بل في الآليات وأدوات وطرق التعبير والأهداف المرجوة على قاعدة ان إخراج فتح من ذلك يستتبع بالتالي وضعها في الجهة المقابلة وهو ما لن تقبل به قواعدها قبل قياداتها ومجرد وضع فتح في خانة الاتهام عمليا وهنا اقصد انه لا يكفي ان يردد المشاركين في الاحتجاجات انهم يفصلون بين فتح والسلطة بل يجب ان يطلبوا مشاركة فتح في الراي والتنفيذ بمعنى ان تكون فتح جزء اصيل من الانشطة الاحتجاجية واهدافها والا فان الكارثة قادمة وأكثر مما يتوقع احد.

لا يمكن لأحد فصل فتح عن السلطة او العكس الا بإرادة فتح نفسها كما ان احد لا يمكنه ان يلغي وجود فتح وحاضنتها الشعبية وعلى الراغبين بذلك او الذين يعتقدون ان تحييد فتح امر ممكن يجعلها تترك لهم الفرصة للانقضاض على السلطة ومكوناتها بما في ذلك الوصول الى شعار ارحل واسقاط النظام السياسي الذي تعتبره فتح ابنها ومن صنعها وهي بالتالي لن تتخلى عنه , ومن جانب اخر فان فتح ترتكز على تاريخ عميق من النضال ليس اخره مشاركة قاعدتها الشعبية في الهبة الشعبية العظيمة في القدس والضفة أثناء حرب اا ايار وهو ما يجعل منها قادرة على الوقوف أمام الجميع في الضفة الغربية.

ان المطلوب اليوم ارادة وطنية فلسطينية واحدة موحدة تجعل من البيت الفلسطيني ملاذ الجميع ومن القانون الاساسي ووثيقة اعلان الاستقلال مرجعية وطنية ملزمة للكل الفلسطيني بكل الاطياف ويقود بالتالي الى وثيقة شرف وطني تؤسس لإيجاد الاليات العملية للوصول الى يوم الانتخابات باعتبار انها اداة التغيير الوحيدة الممكنة وهنا ليس المطلوب ابدا تغيير الشخوص بل تغيير النهج وصولا الى سلطة وطنية ديمقراطية لا تضع حدا للحريات ولا للمسائلة بل تجعل ذلك بلا سقف على الاطلاق الا سقف فلسطين وشعبها وقضيتها وهذا يعني ان الدعوة الى مؤتمر شعبي يجتمع تحت سقفه الكل الفلسطيني وفي المقدمة منه فتح وحماس وكل الاحزاب والقوى والحراكات والقوائم الانتخابية تكون قادرة على الخروج بوثيقة الشرف الوطني الفلسطيني وتعتبر عقدا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا اعمدته الحريات والمسائلة والشفافية والانتخابات طريقا وحيدا للتغيير وتداول السلطة والا فان مقتل نزار بنات الذي جعل البعض يصعد على راس السلم دون ان يحمل معه كل المكونات والادوات المشكلة للحالة الفلسطينية فهو اذن سيكون امام خيارين اما ام يلقي بنفسه من على راس السلم منتحرا وسيكون ذلك بمثابة كارثة وطنية او انه سيعتبر سقوطه سقوطا للوطن والشعب ويلقي بنا جميعا من على راس السلم قبل ان يسقط هو فلا نصر الا بالشعب ولا وحدة للشعب الا بوحدة كل قواه وفي الحال الفلسطينية لا يمكن لاحد اخراج احد او ابعاده عن دوره ومكانتها في صياغة الغد الوطني لفلسطين وشعبها ايا كانت مكانته ويعني ذلك ان المطلوب نزول جماعي عن اعالي سلالمنا المختلفة لصالح الصعود معا على السلم الوطني المرتكز على جدار الوطن والشعب لا سلم الهاوية والفراغ الذي لا يرتكز على شيء.

ان فتح اليوم تفهم من شعار ارحل انه ليس موجها للرئيس بل لفتح نفسها وبالتالي فهي مستعدة لحماية هذا النظام بكل ما أوتيت من قوة وكما أشرت سابقا فإن ارحل التي نجحت ضد حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لا يمكن لها ان تجد النجاح ضد فتح والرئيس عباس بسبب الاختلاف الجذري في الحالتين بين حزب أسسه رئيس وهو في قمة الهرم فجاء جسمه من المنتفعين ومن لف لفهم وبين حركة انغرست ولا زالت في النضال الوطني ولم يجف بعد ولن يجف دم ابنائها في هذا الوطن الا بعد تحريره وهنا يصبح المطلوب من فتح نفسها ومعها كل قوى الشعب ترحيل الفساد وكبت الحريات والمحسوبية والرشوة وما شابه الى المحرقة وتنظيف جسم النظام السياسي الفلسطيني من كل أمراضه واستعادة الوحدة الوطنية وإطلاق الحريات والمساءلة وترسيخ الشفافية والعدل في الحكم وآلياته وأدواته والاقتناع بان ذلك لن يكون ولا يجوز ان يكون الا بالانتخابات الحرة والنزيهة على كل المستويات تؤسس وترسيخ فصل السلطات كليا والتداول السلمي الدائم للسلطة.

ان المطلوب اليوم باختصار شديد ترحيل الأمراض لا ترحيل الأشخاص والإيمان المطلق بان ذلك لا يمكن له ان يتم دون ارادة جماعية ومشاركة جماعية بعيدا عن الإقصاء بكل أشكاله وعلى قاعدة وحدة الجميع على اساس ان فلسطين للجميع.