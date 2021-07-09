الاحتلال يقتحم مسجداً في "جبع" بجنين ويطرد المواطنين منه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسجد "ترس الله" قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة الصلاة فيه.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في جبع رازي غنام، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وأجبرت المواطنين و المصلين على الخروج منه بالقوة، ومنعتهم من ترميمه وتأهيله تمهيدا لإقامة الصلاة فيه.

وقال إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، وانتشروا داخل الموقع وفي محيطه وعلى شارع جنين- نابلس.

وأضاف غنام، أنه إعادة ترميم المسجد وتأهيله يأتي في سياق الحفاظ على المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحالات المستوطنين الاستيلاء عليه.

"وفا"