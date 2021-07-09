صحة غزة : تسجيل 73 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء 647 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت عدم تسجيل حالات وفيات جديدة.

وأفادت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 148 حالة جديدة من مصابي كورونا.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 115104 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1765 حالة، واجمالي المتعافين 112265 حالة، و1074 حالة وفاة

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة إلى 26 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخص.