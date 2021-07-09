نعيم قاسم: المقاومة الفلسطينية قد تبادر الى معركة جديدة

وطن: قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس الخميس: "اذا استمر الحصار على غزة، عدم إعادة الإعمار وتوسع العدوان على القدس ومحيطها فإن المقاومة الفلسطينية قد تبادر بمعركة جديدة".

وأضاف الشيخ قاسم: "إسماعيل هنية قال لنا إننا انتهينا من مرحلة ردة الفعل وأصبحنا في مرحلة المبادرة إن كان هذا هو الحل".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد عقد قبل ايام اجتماعا مطولا مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.

وكان نصر الله قد قال قبل ايام في كلمة له "إن معركة سيف القدس جعلت القدس أقرب من أي وقت مضى"، مشيراً أنه عندما نتحدث عن إزالة الكيان الغاصب من الوجود، فهي ليست آمال كاذبة".

وتابع: "نحن نعرف نقاط قوة العدو ونعترف بها ونعمل على سبل مواجهتها وإضعافها، لافتًا أنه لا يوجد في الكيان "الإسرائيلي" شعب بل كلهم محتلون ومستوطنون".