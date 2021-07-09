حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

وطن: افادت الأأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو حارا يوم السبت نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.