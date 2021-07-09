وطن الأخبار فلسطيني

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

09.07.2021 07:08 AM
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

وطن: افادت الأأرصاد الجوية  يكون الجو  اليوم الجمعة حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون  الجو حارا يوم السبت نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير