المحرر أبو عطوان يصل المستشفى الإستشاري في رام الله

وطن: وصل الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، مساء اليوم الخميس، إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان برام الله، بعد انتزاعه قرارًا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، في أعقاب إضراب عن الطعام استمر لـ65 يومًا.

وأخضع الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان للفحوص الطبية للوقوف على صعوبة حالته الصحية ووضع برنامج علاجي وتأهيلي، بإشراف مباشر من وزيرة الصحة مي الكيلة.

وقالت بنازير أبو عطوان، إن شقيقها خاض معركة طويلة مع الإضراب عن الطعام امتدت لـ65 يومًا، رفضًا لاعتقاله على ملف سري ودون تهمة أو محاكمة.

وأضافت أن "طلبه الوحيد خلال الأيام الأخيرة من الإضراب كان أن ينقل إلى أحد المستشفيات الفلسطينية، رغم أنه كان يردد أنه لن يتوانى عن تقبيل أرض الزنازين في سجون الاحتلال، كونها تقام على أراضي الـ48 والتي تشكّل بقعة من أرض فلسطين التاريخية".

وشكرت كل من ساهم في إسقاط قرار الاعتقال الإداري عن شقيقها، كما أثنت على دور الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن العائلة سارعت لنقل الغضنفر إلى المستشفى الاستشاري، لأنها تتوقع انتكاسة مفاجئة على حالته في أي لحظة.