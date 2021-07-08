"محامون من أجل العدالة": 70 حالة اعتقال سياسي منذ مقتل الناشط نزار بنات

وطن: وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة منذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات ما يزيد عن سبعين حالة اعتقال؛ منها 29 معتقل تم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحاكم.

واشارت المجموعة الى أنه أُفرج عن غالبية المعتقلين بقرارات صادرة عن المحاكم المختصة تقضي بالافراج، بينما تم الإفراج عن عدد اخر بقرار من النيابة العامة، وعدد آخر تم اخلاء سبيلهم مباشرة من قبل الأجهزة الامنية بعد تدخل مؤسسات ومنظمات حقوقية وقوى وطنية.

ولفتت الى أن كافة الحالات الموثقة لدى المجموعة جرى اعتقالها أثناء قمع مظاهرات منددة بقتل الناشط بنات، أو بسبب تلك المظاهرات نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق العام.

وأكدت المجموعة أن ثلاثة معتقلين ما زالوا موقوفين بعد اعتقال فخري جرادات فجر اليوم، ونجله أسامة أثناء مراجعته لجهاز المباحث للاطمئنان على والده.

غسان السعدي، فخري جرادات، اسامة جرادات، ما زالوا موقوفين حتى اليوم دون افراج نتيجة تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق سيادة القانون.

