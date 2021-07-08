محدّث| 37 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

وطن: أصيب 37 مواطنا، مساء اليوم الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي قصرة وبيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 37 إصابة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قصرة وبيتا.

وأوضح أن 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي و20 اختناقا بالغاز خلال المواجهات في قصرة، فيما اصيب 6 آخرون بالاختناق بالغاز في بيتا.