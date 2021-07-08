شقيقة الاسير الغضنفر لوطن: أبو عطوان لن يفك إضرابه إلا بين أهله وأبناء شعبه

وطن: أفاد المحامي جواد بولس، مساء اليوم الخميس، بأن قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان، سيبطل خلال الساعات القادمة، بعد إضرابٍ مفتوح عن الطعام خاضه الأسير، لمدة 65 يوماً على التوالي.

وقالت شقيقة الغضنفر أبو عطوان في اتصال هاتفي لوطن، إن أبو عطوان لم يفك اضرابه حتى اللحظة، لأنه كان منذ بداية خوضه الإضراب، يصر على أن يتم فك اضرابه في بيته، وبين أهله، وأبناء شعبه.

وأوضحت شقيقة الأسير أبو عطوان، أنه تم الغاء قرار الحكم الإداري لشقيقها، وحتى اللحظة تناول الماء فقط.