ماجد العاروري يكتب لوطن: نحو مجلس تأسيسي فلسطيني مؤقت يمهد لحياة دستورية

لا يمكن بقاء الحال الفلسطيني على ما هو عليه حالياً، ولايات منتهية المدد، انقسام افقي وعمودي يتعاظم يوماً بعد يوم، انتهاك متواصل للحقوق والحريات، مخاطر حقيقية تهدد بالإنجرار الى فتنة داخلية، فهناك ما يمكن أن يكون أسوأ من ذلك مع استمرار حالة التعنت وصم الآذان عن المطالب التي ينادي فيها قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

المجتمعات التي تعيش الحالة التي نعيشها، لها مسارين لا ثالث لهما، اما تنزلق الى فتنة وحرب داخلية في ظل حالة التجيش والتحريض والتعبئة التي نعيشها، ومحاولة نقل المعركة من جمهور يقابل سلطة، الى صراع بين جمهورين متقابلين على قاعدة شارع مقابل شارع، أو أن يعي الجميع أن لا خيار امامهم سوى العودة الى الشعب والإحتكام الى صناديق الانتخابات، واختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية، وهذا الخيار رغم قداسته من جهة، ورغم أن لا يشكل حلاً لكافة المشاكل التي نواجهها من جهة أخرى، لكنه يضعنا على الطريق الآمن للوصول الى حل آمن، خاصةً بعد أن اجهضت الانتخابات التشريعية في مراحلها الأخيرة وما تبعها من دوامات هزت وجدان الإنسان الفلسطيني كان أبرزها جريمة قتل الناشط نزار بنات وفضيحة لقاحات فايزر.

نحن بحاجة الى خارطة طريق تضمن الخروج من مجمل هذه الأزمات التي حشرت الجميع في عنق الزجاجة، وتمهد للعودة الى الحياة الدستورية التامة وإزالة أية معيقات تحول دون اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وهذا يتطلب خطوات انتقالية، تضمن لنا الإنتقال من الحالة التي نعيشها الى الحالة التي نأمل العيش فيها، على أن لا تزيد المدة الإنتقالية عن عام واحد كأقصى حد، خاصة ان المترسخ في ذهن الفلسطينين أن المرحلة الانتقالية تتحول الى حالة دائمة.

تتطلب المرحلة الانتقالية مجموعة من الخطوات العملية والمترابطة، وهذه من وجهة نظري أبرزها:

- تشكيل مجلس تأسيسي فلسطيني مؤقت يتولى كامل الصلاحيات الدستورية المناطة في المجلس التشريعي بما فيها منح الثقة للحكومة وحجبها عنها أو عن بعض وزرائها، بحيث يتكون المجلس من 60 شخص، ينتخبهم مرشحو ومرشحات القوائم الإنتخابية المثبتين لدى لجنة الإنتخابات، وفق آلية تقررها لجنة الانتخابات المركزية، على أن توزع عضوية المجلس التأسيسي الى ثلاثة اقسام متساوية، ثلث ينتخبهم مرشحو ومرشحات حركة فتح من نفس قائمة مرشحيها، وثلث ثاني تنتخبه قائمة حركة حماس من بين اعضائها المرشحين، وثلث ثالث يقسم بين باقي القوائم الحزبية والقوائم المستقلة مناصفة، ويقوم اول 16 مرشح من هذه القوائم بانتخاب الثلث الثالث المتبقي، بحيث لا تحصل أية قائمة على اكثر من عضوين ضماناً لأوسع مشاركة للقوائم المستقلة والكتل الحزبية.

وفور اتمام عملية الانتخابات يعرض هذا المجلس بأشخاصه والصلاحيات المناطة به الى استفتاء شعبي حتى يكون الشعب هو المرجعية الحقيقية له باعتباره مجلساً تاسيسياً مؤقتاً تنتهي مدة عمله بعد عام واحد من تاريخ ادائه لقسم، يتولى كافة مهام المجلس التشريعي وفقاً للأنظمة المعمول بها والصلاحيات الوارده في القانون الاساسي ونظام المجلس التشريعي.

ومنعاً لتضارب المصالح لا يحق لأي من اعضائه الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة، ويقع عليه مهام جسام كمراجعة وتعديل قانون الانتخابات، واقرار قانون لتشكيل الاحزاب السياسية، وآلية اجراء الانتخابات الداخلية، وتشكيل قوائمها الانتخابية، واقرار التشريعات التي من شانها بسط سلطة الحكومة الحائزة على ثقة المجلس التاسيسي على كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع واعادة هيكلتها ومراجعة عقيدتها الامنية وبناء أجهزة محيدة عن كافة الأحزاب السياسية.

- تشكيل حكومة فلسطينية مؤقته تخضع لثقة المجلس المؤقت، تنتهي مدة عملها مع انتهاء عمل مرجعيتها القانونية المتمثلة بالمجلس التأسيسي، لا يوجد ازدواج في عضويتها مع عضوية المجلس التاسيسي، تشكل وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني، مهمتها الاشراف التام على جميع المؤسسات الرسمية، والأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في موعد اقصاها أقل من عام، وتعمل على توحيد الجسم القضائي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- اعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة القضائية الشفافة في جريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات وضمان عدم افلات اي مجرم من العقاب، وفي اي انتهاكات جسيمة وقعت على خلفية الأحداث الأخيرة.

- اطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ووقف أية اعتقالات سياسية، او تحريض اعلامي، وانشاء لجنة يحددها المجلس التأسيسي المؤقت للمصالحة الوطنية وتوحيد القضاء، وانشاء ساحة عامة في كل مدينة فلسطينية، خاصة في مدينيتي رام الله وغزة، يمكن لأي مواطن فلسطيني التعبير فيها عن ارائه التامة بحرية تامه دون اي ملاحقة او طلب اي اجراءات لتنفيذ ذلك.

اننا بحاجة الى حوار مجتمعي سياسي فلسطيني شامل يشارك فيه الى جانب الأحزاب السياسية التقليدية، القوائم الإنتخابية، وممثلو الحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، والأطراف الفاعلة في المجتمع الفلسطيني للبحث في خارطة طريق تشكل حد أدنى للخروج من المأزق الذي نعيشه، وتؤسس للعودة الى حياة، تمكننا جميعاً من العيش سوياً، والتأسيس لدولة مدنية متحررة من القبضة الأمنية، فالبديل لطريق الحوار هو العنف والفوضى، وهذا ما يجب تجنبه، وفلسطين بلد الجميع.