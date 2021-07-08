إسناداً لأبو عطوان.. أسرى في "عوفر" و"النقب" يعلنون الإضراب

وطن: أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن أسرى في سجني "عوفر" و"النقب" أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطّعام إسناداً للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين الغضنفر أبو عطوان.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير أبو عطوان يواصل إضرابه لليوم (65) على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري؛ وهو يعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، كذلك يعاني من آلام حادة في الصّدر والظهر وتحديداً في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السلفى، وهو يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة أو الإصابة بعجز مزمن بحسب الأطبّاء.

فيما تتعنّت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلبه، وعوضاً عن ذلك تقدّم الحلول المؤقتة للالتفاف على إضرابه ودفعه لإنهائه دون تحقيق حرّيته، وللإبقاء عليه معتقلاً إدارياً.

ومن الأسماء التي وصلت لنادي الأسير معلنة الإضراب الإسنادي: الأسير: معتز حامد، الأسير: نور الهصيص، الأسير: ابراهیم دغلس، الأسير: علي شملاوي، الأسير: محمد شیخة، الأسير: اسماعيل علي، الأسير: محمد دغره، الأسير: تحرير زيد، الأسير: نضال جبارين، الأسير: صبري الخضور، الأسير: مهند نواوره، الأسير: عقاد كشمر، الأسير: هشام عوض، الأسير: محمد ملحم، الأسير: عامر بركة، الأسير: حسن عوفه، الأسير: كنعان كنعان، الأسير: محمد أبو عره، الأسير خليل أبو عرام، الأسير كفاح حطاب.