الذهب يصعد مع نزول الدولار وعوائد السندات

وطن: قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي.

كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1814.70 دولار.

وقال المحلل في كومرتس بنك،كارستن فريتش: “النظرة العامة للذهب صعودية.. العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى”.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 %.

كما ضعف الدولار يجعله أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1075.30 دولار،

ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2827.80 دولار.

"البوصلة"