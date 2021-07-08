الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 15 ألف دينار على مدان بتهمة الاتجار بالتراث المنقول

وطن: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،ص) عن تهمة الاتجار بالتراث المنقول سنداً لأحكام المادة 69/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات والغرامة 15 ألف دينار أدرني، وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة مصادرة المضبوط وتسليمه لوزارة السياحة للتصرف فيه حسب الأصول.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .