وفد " إسرائيلي " كبير يزور رام الله بدعوة من لجنة التواصل مع " المجتمع الإسرائيلي "

رام الله - وطن: زار وفد " إسرائيلي " كبير ظهر اليوم مدينة رام الله، حيث يتواجد حاليا في احدى مطاعم المدينة.

وجاءت زيارة الوفد " الإسرائيلي " بدعوة من لجنة التواصل مع " المجتمع الاسرائيلي " .

وعرف من بين الحضور من الطرف الفلسطيني رئيس لجنة التواصل الاجتماعي محمد المدني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد، ورئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة محمود ابو الهيجا.

وحاولت وطن التواصل مع لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي محمد المدني، حيث اعتذار عضو اللجنة صهيب ازحيمان التعقيب على الموضوع.