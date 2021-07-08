استطلاع لوطن: 85 % لا يثقون في نتائج لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات التي شكلتها الحكومة؟

رام الله - وطن: لا تزال التداعيات التي خلفها مقتل المعارض السياسي نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل قوة أمنية في مدينة الخليل تلقي بظلالها على الشارع الفلسطيني، على الرغم من تشكيل الحكومة للجنة تحقيق في القضية، والتي أعلنت أنها سلمت تقريرها الى الجهات المختصة.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم لا يثقون في نتائج لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات التي شكلتها الحكومة؟

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: هل تثق بنتائج لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات التي شكلتها الحكومة؟

وقال 85 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يثقون في نتائج لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات التي شكلتها الحكومة، بينما قال 15 بالمئة من المستطلعين أنهم يثقون في نتائج لجنة التحقيق الحكومية.

وكان وزير العدل محمد شلالدة، أعلن 29 حزيران ، إن اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وأوضح شلالدة، أن اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء.