جمعية إغاثة أطفال فلسطين تفتتح قسم حضانة المواليد الجدد في مشفى الشهيد خليل سليمان – جنين الحكومي

وطن: افتتحت جمعية إغاثة أطفال فلسطين ممثلة برئيسها التنفيذي السيد عماد ناصر الدين وبالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية ومحافظة جنين اليوم الثلاثاء، قسم الحضانة الجديد في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، والذي يتسع 24 حضانة بدعم وبتمويل من جمعية إغاثة أطفال فلسطين وبتكلفة 345 ألف دولار.

وتخلل حفل الافتتاح عدة كلمات منها كلمة الرئيس التنفيذي عماد ناصر الدين ممثل عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين ألقاها والذي أكد بدوره بأنه من أهم أولويات الجمعية الحالية العمل على تطوير المنظومة الصحية من خلال بناء قدرات المشافي الفلسطينية التابعة لوزارة الصحة وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية لهذه المشافي، وتوفير المعدات المتطورة اللازمة بالإضافة لتوفير التدريب المتخصص لبعض الطواقم العاملة في هذه المشافي. وتعمل الجمعية حاليا على تطوير أكثر من14 مشروع في المشافي الحكومية في الأراضي الفلسطينية بموازنة تجاوزت 12 مليون دولار.

كما أشادت وزارة الصحة والحضور بالجهود المبذولة من قبل الجمعية وذلك من خلال كلمة ألقاها مدير عام المستشفيات نجي نزال ممثلا عن معالي الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، ومدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي وسام بكر، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، الذين ثمنوا عاليا دور جمعية إغاثة أطفال فلسطين في دعمها وتمويلها لهذا المشروع الذي هو بمثابة بداية خدمة جديدة تقدم للأطفال ومن شأنه أن يرفع القدرة الاستيعابية في الحضانة وبمواصفات وبطرق حديثة، ويخفف العبء المادي على المواطنين ويحسن ويطور الوضع الصحي في المحافظة.

كما وقعت الجمعية مذكرة تفاهم لتطوير قسم الطوارئ في مشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي بموازنة 430,000 دولار. ضمن مشاريع الجمعية لهذا العام.

ومن جهته نقل أبو الرب تحيات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مثمنا عاليا دور جمعية اغاثة أطفال فلسطين دعم تجهيز وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لما تقدمه من اضافة جديدة برفع القدرة الاستيعابية وبجودة عالية. وأكد على أهمية مثل هذه المشاريع الصحية وغيرها من المشاريع المختلفة التي تعزز من صمود أبناء شعبنا فوق أرضه في ظل الهجمة التي يتعرض لها بسبب سياسة الاحتلال للنيل من عزيمته وإرادته.

وفي ختام الاحتفال سلمت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، سبعة مضخات علاجية لمرضى الثلاسيميا المقيمين في المستشفى.