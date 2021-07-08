البنك الوطني الراعي ل TEDxAlQudsUniversity

وطن: تحت شعار "إن لم نكن نحن، فمن اذا؟" يقدم البنك الوطني رعايته يوم السبت القادم للحدث السنوي TEDxAlQudsUniversity الذي تنظمه جامعة القدس للعام الثالث، والذي سيعقد في قاعة الشعر العربي في الجامعة في أبو ديس/القدس. يقتصر الحدث هذا العام على 70 مشاركاً من الحضور تماشيا مع البروتوكول الصحي المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا. ويضم اللقاء طلبة من الجامعة، وخريجين، وأعضاء من الهيئة التدريسية وبعض الضيوف، إضافة الى 10 متحدثين ملهمين سيناقشون الأفكار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعلمية والسياسية.

يسلط الحدث الضوء على القوة التي يمتلكها الجيل الشاب لإحداث التغيير في المجتمع، وذلك من خلال عرض المتحدثين لأفكارهم وقصصهم بهدف الهام الحضور وتمكين الشباب وحثهم على إحداث التغيير.

تعليقا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني عمر المصري، " يسعدنا ان نكون جزءً من TEDxAlQudsUniversity هذا العام، لإيماننا بالفرق الذي يمكن أن يحدثه جيل الشباب في المجتمع، ووعينا بأهمية الاستماع الى الأفكار الجديدة والمبدعة التي يمتلكونها، الأمر الذي يحتم علينا توفير المنتديات المناسبة لهم لمساندتهم على إطلاق العنان لأفكارهم الريادية، وليمكنوا من احداث التغيير في المجتمع. البنك الوطني يستثمر بالجيل الشاب ونؤمن أن مستقبل فلسطين المشرق يعتمد عليهم."

ومن الجدير ذكره، ان TEDx هي مبادرات محلية منبثقة عن المبادرة العالمية الأم TED، تم انشاؤها لنفس الأهداف والتي تتمثل باكتشاف الأفكار التي تستحق الانتشار، الا ان برامج TEDx تعطي المجتمعات والأفراد الفرصة لتحفيز الحوار مثل تجربة TED تماما لكن على مستوى محلي، ويجري تنظيمها بشكل مستقل من قبل أفراد متحمسين يسعون الى اكتشاف أفكار جديدة وملهمة، بالإضافة الى مشاركة أحدث ما توصلت اليه الأبحاث في مناطقهم، للدفع باتجاه اثارة الحوار حول هذه الأفكار في المجتمعات.