انفجار ضخم في ميناء جبل علي في دبي

وطن: أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن "الانفجار وقع في ميناء جبل علي بدبي".

ونقلت وسائل اعلام اماراتية ان حريقا اندلع ناجم عن انفجار موضعي جنوبي دبي قرب مخازن وقود.

ولفتت ان حريقا اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس ان الانفجار ادى الى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "فريق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

ونقلت وكالة رويترز عن الدفاع المدني انه لا يوجد اصابات في الحريق الذي اندلع على متن سفينة في الميناء.