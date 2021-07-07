الجبهة الشعبيّة تنعي القائد أحمد جبريل

وطن: نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمكتبها السياسي ولجنتها المركزيّة القائد الفلسطيني أحمد جبريل.

وقالت الجبهة في بيان لها " ننعى القائد أحمد جبريل الذي جمعتنا وإيّاه تجربة التأسيس للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وتجربة نضالٍ طويلة حكمتها المواقف المبدئيّة المشتركة من العدو الصهيوني ككيانٍ استعماري مغتصبٍ لفلسطين، وعلى أنّ النضال الوطني الفلسطيني هدفه هزيمة هذا الكيان وتحرير كامل فلسطين وعدم المساومة على أي جزء منها."

وتابعت الجبهة "لن ينسى شعبنا للقائد الشهيد أبو جهاد دوره الريادي في تأسيس وإطلاق الثورة الفلسطينيّة المعاصرة ودوره البارز في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينيّة، وفي تأسيس وتطوير العمل العسكري الفلسطيني المستند إلى علمٍ وخبرةٍ تجلّت في العديد من العمليات العسكريّة النوعيّة ضد الكيان الصهيوني، وفي المواجهات التي خاضتها الثورة الفلسطينيّة ضد مخططات تصفيتها ودفاعًا عن وجودها، وقدّم ابنه الأكبر جهاد على هذا الطريق."

وتابعت "إنّ رحيل القائد أحمد جبريل يُشكّل خسارةً لشعبنا ولحركته الوطنيّة ولعموم المناضلين والمقاومين في منطقتنا ولمحور المقاومة الذي حرص الراحل على تأصيله وتعميمه كخيارٍ نقيض لمحور التبعيّة والاستسلام والتطبيع في المنطقة، ومن أجل مراكمة وتوحيد طاقات شعوب أمتنا وقواها في النضال ضد الكيان الصهيوني وداعميه من قوى استعماريّة ورجعيّة."