سلطات الاحتلال تفكك ممتلكات المواطنين في خربة حمصة

وطن: فرضت سلطات الاحتللا حصارا هلى خربة حمصة في الاغوار الفلسطينية، حيث تواصل هدم وتفكيك المنازل.

واستطاعت مجموعة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية من الوصول الى المكان.

واكدت مصادر محلية ان جيش الاحتلال يفكك ويستولي على ممتلكات المواطنين ولم يتبق من اثر التجمع شيء يذكر، الا ان المواطنين يرفضون الخروج من اراضيهم.

وداهمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ونفذت عمليات هدم بحق مساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية.

واحضرت قوات الاحتلال شاحنات وقامت بمصادرة كافة محتويات المساكن من طعام وفراش وحقائب مدرسية، وأبلغ السكان التوجه إلى منطقة عين شبلي لاستلامها، لكن السكان رفضوا ذلك.



