محمد أحمد سالم يكتب لوطن .. غسان كنفاني .. فارس أدب المقاومة

لكنعان تبكي طيورُ الندى.. لقد كان برقاً يثورُ، فيُنجب رعداً، فتبكي الغيومُ، وتبكي السماءْ.. وما كان كنعانُ، إلاّ حنينَ المُحبِّ لأحبابه الفقراء.. كنعانُ المولود في عكا، شمال فلسطين، في التاسع من نيسان عام 1936، استشهد في تموز 1972.. في انفجار سيارة مفخخة. على أيدي عملاء إسرائيليين في خِسَّةٍ غادرةٍ مجرمة؛ استشهد وهو عائد الى حيفا و ارض البرتقال الحزين؛ تقبل التعازي في أي منفى. وهذا "ما تبقي لكم"؟.

هذا المقال كتبته على ذكرى الألم ، ذكرى استشهاد فارس الأديب المقاوم غسان كنفاني، وأنشره بدون تعليق.. إكراما لسيرة الرجال. أن دوره في القضية الشريفة العادلة يحتاج إلى بحثٍ مطول . ان فلسطين التي يجري حبها في كل قطرة في دمائه،وكل مناديًا بالوحدة الوطنية بعقل وحكمة و طهارة النفس والعلو عن الصغائر؛ كان دون ذلك الموت؛ ألا إلى غير رجعة يا زمن الهمس والصراخ، والنوم المفزَّع، والقلق الشائع، والخوف المبيد، والوطن الحر، والدم المسفوك، والشعب الجريح، والتاريخ الممزَّق، والأمل المظلم، واليوم الكالح، والغد العبوس، والحق المضاع.

ولما عشت للدنيا متواضعا بإعراضك عنها وللآخرة معزٍّا بإقبالك عليها صغر في عينك ما كبر في أعين الآخرين" عندما اقرأ هذه الأوصاف اراها تتمثل تمامًا في سجايا شهيد القضية الشريفة غسان كنفاني، وأنه يمكننا أن نقول فيه نفس هذه الكلمات، و لأنك في كل المقاييس أكبر .. لأنك انقى واغلى واطهر وحيد شببت وحيدا رحلت وحيد اهديك حلم حياتك حبرا وإن كان هذا الحلم تأخر، فمن جاء بالوعد لم يتأخر. فلا أجدُ من كلمات الحب والاخلاص والوداع و الشكر والامتنان والتقدير ما يفي نُبلك و ثقافتك و احترامك وحبك لقضية شعبك، ومهنة الكتابة والادب والصحافة، المبدع والأديب العالمي الكبير ، الذي اعتاد طوال عمره أن يقولَ الحقَّ في زمن يخافُ كثيرون فيه من مناصرته. الرجل النبيل الذي يساوي قلمُه، ما يفوق ثِقَلُه قافلةً من المرتعدين الراجفة قلوبُهم عن قولة حق. ولأن قلمك كان حرٍّا جريئًا لم تنافق سلطة، ولم تحنِ رأسك، ولم تتنازل عن رأيك ولم تكتب إلا ما يمليه عليك ضميرك و قضية شعبك. ولد عملاقًا.. ومات شهيدا .. نبيلا و سيدا.. شهما.. مكرما.

ما أريد التحدث فيه هو جانب من جوانب شخصيته، وهو الشجاعة والجسارة وقول الحق، وهي ميزات نادرًا ما نجدها في الناس، فكلمة الحق قالها حينما كان الحق لا يُقال بل لا يجرؤ أحد على التفكير فيه، قالها في فترة كانت السجون مفتوحة على مصراعيها، والمعتقلات تفتح ذراعيها للداخلين، والمخابرات تعمل بجد ونشاط للتجسس على الفلسطينيين، وليس على الأعداء!! كان يقول ويكتب الحقيقة؛ ويعلم لله كم كانت الحقيقة محفوفة بالمخاطر! ويعلم الله كم من ضحايا كلمة الحق سقطوا في أيدي الصهاينة والزبانية وذاقوا التعذيب والأهوال وهم شهود على هذه الفترة العصيبة من تاريخ أشباه العرب، ولو كانت الكلمة بلا قيمة لما قتلوا كنفاني في الثلاثين من عمره ولم يصبروا على حروفه ..ولو كانت خربشات القلم هينة لما أصابهم الرعب من كاريكاتير لطفل اسمه حنظلة حتى اغتالوا صاحبه!!. الا حقا و صدقا ما يقوله الشاعر العربي " إِنَّ الـعَـظـائِـمَ كُفؤُها العُظَماءُ "

كتب غسان كنفاني ،بشكل أساسي بمواضيع المقاومة والتحرر الفلسطيني وكانت رواياته وقصصه القصيرة ومعظم أعماله الأدبية الأخرى قد كتبت في إطار قضية فلسطين وشعبها فمواهبه الأدبية الفريدة أعطتها جاذبية عالمية شاملة. ويستطيع ابهارك في كل لحظه بكل مثير عميق و طريف خلاب، و حيث تكون لغة طيعة بليغة شديدة الثراء شديدة الوضوح، ناعمه حادة ك"شفرة الموس" ان لم تتعامل معها بحذر و حذق جرحتك و أسالت دمك. بهذه اللغة أصبح غسان كنفاني- ربما - هو الوحيد بين كتاب العربية المعاصرة الذي يستطيع قول ما يريد قوله. يستطيع كذلك انتقاد أي وضع وأي شخصية بكل حدة و قسوة دون أن يتورط في أي خروج عن اللياقة أو حدود الأدب. أصدر كنعان فلسطين ، حتى تاريخ وفاته المبكّر ثمانية عشر كتاباً، وكتب مئات المقالات والدراسات في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني.

كأحد أشهر الكتاب والصحافيين العرب في القرن العشرين. فقد كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية. ونشرت جميع مؤلفاته ، في طبعات عديدة. وجمعت رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته ونشرت في أربعة مجلدات. وتُرجمت معظم أعماله الأدبية إلى سبع عشرة لغة ونُشرت في أكثر من 20 بلداً، وتمّ إخراج بعضها في أعمال مسرحية وبرامج إذاعية في بلدان عربية وأجنبية عدة. اثنتان من رواياته تحولتا الى فيلمين سينمائيين. وما زالت أعماله الأدبية التي كتبها بين عامي 1956 و1972 وتحظى اليوم بأهمية متزايدة.

يبدأ بتغريبة النكبة و مأساتها والادب المقاوم على صعيد الرفض والتمسك الصلب بالثوابت والمواقف والجذور ، ودرس وكتب عن القضية الفلسطينية فيما عاناه الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير واحتلال أرض فلسطين ، حين وقعت فظائع الجنود العصابات الصهيونية أثناء نكبة عام 1948 م في كل فلسطين من سلب ونهب؛ على رغم أن العصابات الصهيونية' قد اقترفوا مثل هذه الجرائم في أنحاء البلاد، بعد أن اطمأنت إلى أن جميع العرب قد أحُيطوا علمًا بجرائم الصهاينة، فهو الذي قال ان فلسطين من بحرها الى نهرها هي كل فلسطين ولا وجود لشيء اسمه (اسرائيل) لذلك كان كنفاني هدفا كبيرا للاحتلال الصهيوني ولكل ابناء الزواني أعوان الصهاينة. وشكل اغتياله ضربة للمقاومة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

لكنه اعطي دافعا قويا بما تركه من ارث ادبي وفنى وصحفي تفرد به عن غيره من جيله (فإسرائيل) عندما تقدم على عمليات الاغتيال ، تظن انها ستخرس هذه الاصوات وانها ستقضى على اى صرخة فلسطينية تطالب بالحق الوطني وتجرم الاحتلال بشكل دائم؛ الا ان هذه المحاولات تبوء بالفشل ويخرج غسان كنفاني اخر ، وكتاب وصحفيون جدد، يتسلحون في معركتهم بما تركه شهداء سابقون ومن ، مشى في طريقٍ طويلٍ جدٍّا غير ممهد، ولكنه أصرَّ على السير حتى ودعه الوداع الأخير.

اخيرا .. الروائي والقاص والصحفي الفلسطيني، الشريف الحر. الشهيد غسان كنفاني قيمه انسانيه للنفوس البشرية؛ انسان عذب الروح نقي السريرة عف اللسان ، يذكر الناس بخير ما فيهم ويشيد بـ فضل ذوي الفضل فيهم، فالأعلام لا يحتاجون للألقاب ابدا ، اذا ذكرت اسماءهم مجردة ، تداعت الى الاذهان ، قيمتهم وقامتهم ووهبهم القارئ او المستمع ما يستحقون من التقدير والتبجيل والألقاب والمحبة ، غسان كنفاني، ليس من الإعلام فقط. غسان فارس فرسان الأدب المقاوم،و أديبنا العالمي البارع ، مبدع الرؤى والأناقة الفكرية والادبية حقا ..يموت الروتين وتحيا القامات الفلسطينية الشامخة. فيكفي ان تقول ابو عمار او جورج حبش او ابو جهاد ، او محمود درويش ، وغسان كنفاني او ناجي العلي او فدوى وإبراهيم طوقان. او ابو الطيب' الشهيد الطيب" عبد الرحيم محمود، او سمح القاسم، وأبو سلمي عبد الكريم ، او اميل حبيبي، وتوفيق زيادة؛ وغيرهم، رحم الله شهداء شعبنا وقائدنا الكبير الغائب الحاضر المغفور له ياسر عرفات.

وأنزلهم منازل الصديقين والشهداء وحسن اولئك رَفِيقًا. وحفظ الله وطننا وشعبنا العظيم.