السلطات العراقية: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد حملت بشاحنة طحين

وطن: أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية القصف التي طالت قاعدة عين الأسد والآلية التي استخدمت فيها.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة 12:30 بتوقيت العراق، توقفت شاحنة بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار".



وأضافت: "كان الظاهر من هذه الشاحنة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين (الدقيق)، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية وسقطت في محيط القاعدة".