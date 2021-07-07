الملتقى الوطني الديمقراطي يدين اعتقال عودة و إغلاق لجان العمل الزراعي

وطن: أدان الملتقى الوطني الديمقراطي قيام قوات الاحتلال باقتحام رام الله والبيرة فجر اليوم واعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، الدكتورة شذى عودة، وإغلاق لجان العمل الزراعي بموجب أمر عسكري من سلطات الاحتلال.

واعتبر الملتقى أن هذا الاعتقال والقرارات غير القانونية بحق لجان العمل الصحي والزراعي وإعادة إحياء الحكومة العسكرية تحت اسم "منسق شؤون المناطق" وإعادة "الإدارة المدنية" وإصدار هذه المنظومة أوامر عسكرية تتدخل بشكل تفصيلي في عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تأكيداً على أن الوضع القائم الآن لا يرقى حتى للحكم الذاتي.

وأكد الملتقى في بيان صحفي أن "اسرائيل "تدير احتلالها للأرض الفلسطينية بشكل مباشر وتستثمر العلاقة مع الجانب الفلسطيني والتنسيق الأمني لتأبيد هذا الحال المرفوض جملة وتفصيلا وتعتقد واهمة أن بإمكانها أن تنعم باحتلال "خمس نجوم"، دون ثمن ودون مقاومة ودون محاسبة.

وأشار الملتقى في بيانه، الذي تلقت وطن نسخة منه، أن هذه الهجمة الممنهجة على مؤسسات المجتمع المدني تأتي استكمالا لحملة تحريض وتشويه ممنهجة قادتها" إسرائيل" على المستوى الدولي وتساوقت معها بعض الأطراف في المجتمع الدولي في تجاهل معيب للحقائق والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد الملتقى الوطني الديمقراطي على ضرورة رفض هذه القرارات والعمل الجمعي لتحدي هذه الاجراءات، بما في ذلك ضرورة تغيير النهج الرسمي الفلسطيني في التعاطي مع سلطات الاحتلال وواجب السلطات الفلسطينية التصدي الفعلي لهذه الاعتداءات.