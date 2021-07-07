اعتقال 7 شبّان من دير الأسد على خلفية الهبّة الشعبية الأخيرة

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم، الأربعاء، 7 شبان من قرية دير الأسد شرقي عكا على خلفية الهبة الشعبية التي شهدها الداخل المحتل مؤخرا، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين ضد فلسطيني الداخل تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال.

و من المزمع أن تنظر محكمة الاحتلال في وقت لاحق بطلب تمديد فترة اعتقال الشبان على ذمة التحقيق.

يذكر أن دير الأسد شهدت، مؤخرا، مواجهات مع شرطة الاحتلال على خلفية اقتحام عناصر من جيش الاحتلال لحفل زفاف وإطلاق النار والقنابل، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة آنذاك.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلالعدداً من الشبان ونسبت لهم شبهات الاعتداء على عناصر من شرطة الاحتلال وحرق دوريتين لها، قبل إطلاق سراحهم لاحقا بشروط مقيدة.