حضارة تُطلق حملة "عَ كيفك" وتتيح الاشتراك بحضارةTV على التقسيط المريح لمدة 20 شهر

وطن: - أطلقت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم حملة جديدة بعنوان “عَ كيفك" ، استهدفت المشتركين الحاليين والجدد في الضفة الغربية، حيث توفر للمشترك جهاز "حضارة TV" بالتقسيط لمدة 20 شهرًا بالإضافة إلى تقديم عرض مميز على سعر باقات "حضارة TV".

وقال مدير دائرة التسويق في شركة حضارة، السيد يوسف الخطيب، واصفًا الحملة: "عَ كيفك" تمنح جميع المشتركين الحاليين والجدد الذين لا يملكون جهاز حضارة عرض مميز على الجهاز بحيث يتمكنون من الحصول عليه بالتقسيط المريح لمدة 20 شهرًا وبدون دفعة أولى، كما أنه متاح أيضًا لجميع مشتركي "حضارةTV" الحاليين في حال أرادوا طلب جهاز إضافي.

وأشاد الخطيب بجهاز "حضارة TV" قائلًا :"إن "حضارة TV" هو بمثابة نافذتك إلى العالم؛ حيث يوفر باقة متنوعة من القنوات التلفزيونية الرياضية، والعلمية والتعليمية، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات العربية، والأجنبية وأحدث الإنتاجات السينمائية، و برامج الأطفال، كما يمكنك إيجاد تطبيقات البحث و"اليوتيوب" في مكان واحد ، وهو فرصة للتمتع بالمشاهدة دون إعلانات مع مزايا التحكم بعرض المحتوى لتكون مطمئنًا من المحتوى الغير مرغوب ظهوره لدى أطفالك".

مضيفًا: "يتميز جهاز حضارة TV بواجهة عصرية سهلة وسريعة، تتيح للمستخدم التنقل بين محتويات التطبيق بكل سلاسة باستخدام ريموت للتحكم، و يوفر خاصية البحث عن المحتوى بكافة أنواعه، حيث يلبي كافة تطلعات المستخدمين بمختلف فئاتهم العمرية من خلال الوصول إلى المحتوى الترفيهي دون أي عائق زماني أو مكاني، كما يدعم الترجمة باللغة العربية والإنجليزية".

يذكر أن بإمكان المشتركين الحاليين والجدد الاستفادة من مزايا حملة "عَ كيفك" من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100. و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الإلكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns ).