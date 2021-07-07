محامي الضمير لوطن:النيابة العامة تمدد توقيف هيثم سياج 24 ساعة

وطن: مددت النيابة العامة في رام الله،اليوم الاربعاء، توقيف المعتقل هيثم سياج مدة 24 ساعة، وكانت محكمة صلح رام الله قد عقدت جلسة محاكمة للمعتقل سياج.

وأفاد شاكر اطميزه محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان أن النيابة العامة وجهت لسياج تهمتي إثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع في الملف الأول، وفي جلسة المحاكمة قام محامي الضمير بتثبيت الاعتداء الذي قامت به عناصر الشرطة بحق هيثم وذلك في محضر الجلسة، وأطلع القاضي على آثار الضرب على جسده، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة نقدية بقيمة 1000 دينار أردني.

فيما أوضح اطميزه في حديث لـ وطن فيما يتعلق بالملف الثاني، فإن النيابة العامة وجهت لهيثم تهمة الاعتداء على موظف عام، وطلبت النيابة تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة إضافية، وهو ما زال موقوفاً وسيعرض على المحكمة يوم غد الخميس.

يذكر أن سياج اعتُقل يوم الاثنين 5/7/2021 على يد عناصر من الشرطة الفلسطينية وتعرّض للضرب المبرح مما استدعى نقله موقوفاً إلى المشفى حيث مكث لمدة يوم.