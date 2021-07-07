الشعور بضبابية الدماغ قبل فترة طويلة من انقطاع الطمث

وطن: في بداية حياتها المهنية، ارتكبت طبيبة الأعصاب غاياتري ديفي وزملاؤها في مستشفى "لينوكس هيل" في نيويورك، خطأ في تشخيص امرأة كانت تمر في مرحلة انقطاع الطمث، بمرض الزهايمر.

وبعد سلسلة من العلاجات (تضمنت آخرها تناول هرمون الاستروجين)، تحسنت صحة المرأة، وأدركت ديفي أن الأعراض الأولية - فقدان الذاكرة والارتباك - كان له بالفعل سبب مختلف تماماً.

وكان ضعف الإدراك أو التدهور المعرفي للمريضة متعلقاً بشكل مباشر بانخفاض حاد في مستويات هرمون الاستروجين؛ الهرمون الذي يبدأ في التقلب في السنوات التي تسبق انقطاع الطمث (والذي يبدأ سريرياً بعد عام واحد من آخر دورة شهرية للمرأة).

كان هذا التقدم في المعرفة، نقطة تحول بالنسبة للطبيبة ديفي، وقادها ذلك إلى البحث عن أحد أعراض انقطاع الطمث الأقل شهرة وهي ضبابية الدماغ أو ضبابية الذاكرة.

ومن أكثر الأشياء المقلقة بشأن ضبابية الدماغ (والذي يُطلق عليه أيضاً في بعض الأحيان الضباب الذهني أو العقلي) هو أن العديد من النساء يعانين منه دون أن يدركن أسبابه.

وتقول ديفي لبي بي سي: "العديد من النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث - فترة قد تستمر حوالي سبع سنوات - يبدأن في المعاناة من صعوبة تذكر الكلمات أو التركيز على عدة مهام في وقت واحد".

وتضيف: "قد يعانون من الطلاقة اللفظية، الأمر الذي تميل النساء إلى التميز فيه".

و في حديث مع بي بي سي، قالت بولين مكي، أستاذة الطب النفسي وعلم النفس والتوليد وأمراض النساء في جامعة إلينوي بشيكاغو، و الرئيسة السابقة لجمعية فترة انقطاع الطمث الأمريكية "إنه يؤثر على نوع الذاكرة التي نستخدمها، كأن نذهب إلى المتجر ونحاول أن نتذكر ما كنا نريد شراءه".

وأضافت: "كما يؤثر أيضاً على قدرتنا على سرد القصص أو المشاركة في محادثة ما، ثم تذكّر ما قلناه لاحقاً".

هذه المشكلة منتشرة أكثر مما كنا نتصور.

وتقول البروفيسورة مكي: "وجدنا تدهورا سريريا كبيرا في دراساتنا، حيث سجلت 10في المئة من النساء درجات أقل بكثير من المتوقع بالنسبة لأعمارهن"، مضيفة أن "كثيرات يواجهن صعوبات أكثر دقة، بمعنى أنها لا تؤثر على قدراتهن الإجمالية على الأداء في العمل، لكنهن سيلاحظن الفرق على الدوام".

ووفقاً لديفي "تعاني حوالي 60 في المئة من النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث أو في مرحلة انقطاع الطمث، من تغيرات في الإدراك بشكل متفاوت، ولكن يمكن دائماً إثبات صحة الأمر من خلال إجراء الفحوصات الطبية".

(المصدر: بي بي سي عربي)