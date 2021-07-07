المجلس الفلسطيني للتمريض يبحث اعتماد معايير خاصة لمنتسبي مهنة التمريض

وطن: بحثت لجنة الترخيص والمعادلة في المجلس الفلسطيني للتمريض تنظيم عملية الترخيص لمهنة التمريض والمراكز التعليمية والتدريبة الخاصة بها.

وأوضح د. إبراهيم منصور، نائب مدير عام التمريض ومقرر المجلس الفلسطيني للتمريض، المهام المقترحة للجنة، ومشيرا الى وضع شروط ومعايير الاعتراف بالمراكز التدريبية والتعليمية الخاصة بمهنة التمريض.

وأكد رئيس لجنة الترخيص، علي أبو ريالة، حرصه على وضع شروط فنية للمصادقة على المؤهلات والشهادات الصادرة من الجامعات والكليات المحلية والخارجية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخارجية لمن يرغب بممارسة مهنة التمريض في المؤسسات الصحية الفلسطينية، ولافتا إلى انشاء قاعدة بيانات تتعلق بالكوادر التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية.