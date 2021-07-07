المشروبات الوطنية ترعى تزويد نادي عطارة الرياضي بمستلزمات إنارة

وطن: ضمن مسؤوليتها الاجتماعية ودعمها المتواصل للأندية الرياضية، قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي، رعايتها لتزويد نادي عطارة الرياضي، بمستلزمات الإنارة الخاصة بملعب النادي.

ووقع الاتفاقية، عماد الهندي، مدير عام شركة المشروبات الوطنية، ومحمد خميس رئيس نادي عطارة الرياضي، بحضور نصر العطاري رئيس بلدية عطارة، وعلاء عيساوي المنسق الفني في شركة المشروبات الوطنية.

وعبر الهندي عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة بين شركة المشروبات الوطنية ونادي عطارة الرياضي، عبر مساهمة الشركة في توفير الدعم اللازم للنادي من خلال توفير مسلتزمات الإنارة الخاصة بملعب النادي، مشيداً بدور النادي لرعايته واهتمامه بفئة الشباب، وسعيه المتواصل في العمل على تطوير مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية للارتقاء بمستوى النادي.

وأردف الهندي قائلاً "إن دعم الأندية الرياضية في محافظات الوطن كافة، بما فيها دعم فئة الشباب، يأتي ضمن أولويات واهتمامات شركة المشروبات الوطنية في الوقوف إلى جانب مختلف المؤسسات الرياضية ومساندتها، حتى تتمكن من القيام بدورها بالشكل المطلوب تجاه المجتمع المحلي".

ودعا الهندي مختلف المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص أن تساهم في رعاية النوادي والفرق الرياضية وتمكينها وإسنادها حتى تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها لتنشئة جيل رياضي مثابر وقوي لمختلف الفئات العمرية، وتمكينهم من صقل مواهبهم وتنميتها، هذا بالإضافة إلى بناء قدراتهم الجسدية.

بدوره توجه خميس بالشكر لشركة المشروبات ولمديرها العام على اهتمامهم المتواصل في دعم المؤسسات الرياضية والأندية الرياضية، بما فيها توفير متطلبات نادي عطارة الرياضي، بما يسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية للنادي وتطوير قدراته نحو الأفضل، آملاً أن يتواصل دعم المشروبات الوطنية للنادي، ليشمل جوانب أخرى مستقبلاً.

من جانبه أشاد العطاري بجهود شركة المشروبات الوطنية، والتزامها اللامتناهي في دعم المؤسسات المجتمعية على مستوى الوطن، وخصوصاً الأندية الرياضية، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها هذه الأندية، بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على تلك الأندية وأنشطتها.