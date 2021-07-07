المبادرة الوطنية تدين اعتقال مديرة لجان العمل الصحي شذى عودة واغلاق مقر العمل الزراعي

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال د.شذى عودة مديرة لجان العمل الصحي، وإغلاق مقر لجان العمل الزراعي في رام الله.

وقالت المبادرة في بيان وصل وطن، إن هذا القمع الاحتلالي يؤكد أن كل الأراضي الفلسطينية تقع تحت الاحتلال بما في ذلك المناطق الواقعة التي يفترض أنها تحت اشراف السلطة الفلسطينية، وأن الاحتلال في بطشه لا يقيم وزناً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشارت المبادرة إلى خطورة الحملة التي يشنها الاحتلال وأعوانه ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بهدف تحطيم مقومات صمود الشعب الفلسطيني الصحية والزراعية والاقتصادية في وجه الاستعمار الاستيطاني ومخططات الترحيل والتطهير العرقي.

ودعت المبادرة إلى تضافر جهود المجتمع المدني الفلسطيني لاستنهاض أوسع حملة تضامن دولية لحماية المجتمع المدني ومؤسساته التنموية والمجتمعية والافراج عن من تعرضوا من نشطائه للاعتقال وفي مقدمتهم الدكتورة شذى عودة.