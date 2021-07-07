حالة وفاة وتسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي الوبائي، أنه تم إجراء 714 فحصًا مخبريًا.

ولفتت إلى تعافي 173 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأفادت بأن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 114956 إصابة والحالات النشطة 1888 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 111995 حالة.

وذكرت أن إجمالي الوفيات 1073 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة.

كما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 30 حالة.

وبشأن التطعيمات قالت الوزارة إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 207200 جرعة، بينما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 84856 شخصًا.