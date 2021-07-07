إقالة موظفة في سفارة فلسطين في البرتغال بعد انتقادها مقتل بنات

وطن: أعلن الكاتب الفلسطيني فاروق وادي على صفحته "الفيسبوك، الاثنين، 5 تموز/يوليو، عن إقالة ابنته الدكتورة شهد فاروق وادي الموظفة في سفارة فلسطين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقالت شهد وادي لـ"وطن": "تم استدعائي في 5 تموز الجاري إلى السفارة وإبلاغي بفصلي من عملي فوراً دون مهلة بتعليمات تلقتها السفارة من وزارة الخارجية في رام الله إثر نشاطي على شبكة التواصل الاجتماعي ضد مقتل الناشط نزار بنات وإقالة رئيس المكتبة الوطنية د.إيهاب بسيسو. ووعدت السفارة دفعها لجميع مستحقاتي".

علماً أن فاروق تعمل موظفة محلية، أي ضمن الطاقم البرتغالي كمسؤولة للشؤون الثقافية والاعلام. وبقرار السفارة تتوقف فاروق عن العمل بعد 11 سنة من الخدمة.

يقول والدها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نكرِّر إدانتنا لعمليّات القتل المباشر والتّصفية الجسديّة، ولعمليات العقاب بحرمان الموظّفين من أعمالهم لأنّهم مارسوا حقّهم في التّعبير عن آرائهم السّياسية، مؤكدين أن الصّمت على الممارسات الخاطئة يهدف إلى ترويض شعبنا للخضوغ والاستكانة أمام بطش عدو شرس يحتل أرضنا".

وحاولت "وطن" التواصل مع وزارة الخارجية عدة مرات للحصول على تعقيب منها حول الامر لكنها لم تُجِبْ.